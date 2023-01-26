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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2096Елшино, с. вл.при руч. Ископине.693250258Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
780. Елшино, село бывшее владельческое, дворов 13, жителей 83, церковь православная
815. Елшино, село бывшее владельческое, дворов 5, жителей 53, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Елшино, слобода3975при ручье Ископина на тр. Прон.-Рязань2558811395177Архангельская слоб.Церк. кам., муж. церк. школа, церков. кирпич. завод
Елшино, владел. усадьбы3976при ручье Ископина641561613175177Архангельская слоб.Квар. прист. 1 стана
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
636Елшиносело54°09'с.ш.39°36'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61625405126с Елшиносело