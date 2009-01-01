деревня Соколянка, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Соколянка

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Обчугская волость
21Дер. Соколянкатрактер. СоколянкеСанскому с. о. 125359Обчугского прав. 9045
46Заст. Новая-Соколянкапроселкеколодцепоч. гражд. П. Забижаеву, прав. 41516Обчугского прав. 9245
49Фол. Соколянкатрактер. Соколянкепоч. гражд. П. Забижаеву прав. 189Обчугского прав. 9045

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
д Соколянка2

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Толочинский сельсовет
д. Соколянка7

Мы используем куки для улучшения работы сайта.