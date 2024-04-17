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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Дубровка Дубровской волости Наровчатского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3711.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1194Новодевичьи Дубровки, с. каз.при рч. Шелдаисе.2510240767821Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное правление. Маслобоень 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
619. Дубровки, село бывшее государственное, при речке Шелдаисе, дворов 303, жителей 2142, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Дубровки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47104Дубровкисело53°49'43°18'N-38-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56606407101с Дубровкисело