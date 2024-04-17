село Дубровки, село Дубровки, Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Дубровки

Спасский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Дубровка Дубровской волости Наровчатского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3711.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1194Новодевичьи Дубровки, с. каз.при рч. Шелдаисе.2510240767821Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное правление. Маслобоень 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Дубровская волость
619. Дубровки, село бывшее государственное, при речке Шелдаисе, дворов 303, жителей 2142, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Дубровская волость
село Дубровки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Спасский район
47104Дубровкисело53°49'43°18'N-38-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Спасский муниципальный район, Сельское поселение Дубровский сельсовет
56606407101с Дубровкисело
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