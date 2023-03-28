деревня Нестериха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Нестериха

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли в имении Е. И. Измайловой крестьянами д. Нестерихи Бельтяевской вол. Кадниковского уезда. 1875–1876 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Бельтяевско-Слободской церкви. Список ар Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4536Нестериха, с. вл.при р. Сямжене.7454235247

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Бельтяевская волость
626. Нестериха, деревня бывшая владельческая, при речке Сямжене, дворов 19, жителей 114, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Бельтяевская волость
2816НестерихаНестеришн.ВоскресенскийГастфер7410234850
29НестерихаНогинскоеВоскресенскийЛеденцова247453
30НестерихаВолховскоеВоскресенскийИзмайлова41811

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Бельтяевский сельсовет
Нестериха (Торг. зав.) 4487деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 116 км. Летнее: —.4956

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
274824Нестерихадеревня60°01'с.ш.40°59'в.д.P-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418126д Нестерихадеревня

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