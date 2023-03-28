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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли в имении Е. И. Измайловой крестьянами д. Нестерихи Бельтяевской вол. Кадниковского уезда. 1875–1876 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Бельтяевско-Слободской церкви. Список ар Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4536Нестериха, с. вл.при р. Сямжене.7454235247
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
626. Нестериха, деревня бывшая владельческая, при речке Сямжене, дворов 19, жителей 114, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2816НестерихаНестеришн.ВоскресенскийГастфер7410234850
29—НестерихаНогинскоеВоскресенскийЛеденцова——247453
30—НестерихаВолховскоеВоскресенскийИзмайлова——41811
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Нестериха (Торг. зав.) 4487деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 116 км. Летнее: —.4956
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
274824Нестерихадеревня60°01'с.ш.40°59'в.д.P-37-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418126д Нестерихадеревня