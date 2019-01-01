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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2774Куровское, сел.при рч. Юрмаче.2858148385440Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Торжок 1. Базары по понедельникам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
846. Куровское, село бывшее государственное, при речке Юрмаче, дворов 180, жителей 927, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь православная, часовня, ш Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Куровское192136304181612369444458139[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Куровское с в.в. Комарово и Першата на р. Юрмыче, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., фельдш. п., распл.Куровское общество275641680Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские30—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
5. Куровское, с. 186387431818русские814латыши4Куровскойр. Юрмыч32ст. Камышлов323232323232просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513957Куровскоесело57°03'с.ш.62°55'в.д.O-41-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65623415161с Куровскоесело