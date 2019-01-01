село Куровское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Куровское

Камышловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2774Куровское, сел.при рч. Юрмаче.2858148385440Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Торжок 1. Базары по понедельникам.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Куровская волость
846. Куровское, село бывшее государственное, при речке Юрмаче, дворов 180, жителей 927, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь православная, часовня, ш Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Куровская волость
село Куровское192136304181612369444458139[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Куровская волость
1) с. Куровское с в.в. Комарово и Першата на р. Юрмыче, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, вол. правл., фельдш. п., распл.Куровское общество275641680Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские30

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Камышловский район, Куровский сельсовет
5. Куровское, с. 186387431818русские814латыши4Куровскойр. Юрмыч32ст. Камышлов323232323232просел. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Камышловский район
513957Куровскоесело57°03'с.ш.62°55'в.д.O-41-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Камышловский муниципальный район, Галкинское сельское поселение
65623415161с Куровскоесело

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