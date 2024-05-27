посёлок городского типа Карнауховка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Карнауховка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
17Карноуховка, с. каз.при р. Днепре.2415104542471Церковь православная 1. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Диевсная волость
15. Барнауховка, село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 210, жителей 1393, церковь православная, з. ст. В 13½ в. — пчт. ст.

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Екатеринославский уезд, Диевская волость
5Карнауховка бывшие государственные500156215283090

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3603Карнаухівкаселище міського типуцентр селищної радиміська рада Кам'янська, селищна рада Карнаухівська

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