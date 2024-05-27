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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
17Карноуховка, с. каз.при р. Днепре.2415104542471Церковь православная 1. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
15. Барнауховка, село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 210, жителей 1393, церковь православная, з. ст. В 13½ в. — пчт. ст.
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
5Карнауховка бывшие государственные500156215283090
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3603Карнаухівкаселище міського типуцентр селищної радиміська рада Кам'янська, селищна рада Карнаухівська