агрогородок Ректа, Славгородский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Ректа

Славгородский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Ново-Бычанская волость
82. Ректо, село бывшее государственное и евреев-земледельцев, дворов 104, жителей 771, церковь православная, еврейский молитвенный дом, 3 ветрянных мельницы

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Бычанская волость
4Село РектаМоск.-Варш. руч. РектянкеРектянск. с. об. и церк. зем. 155595520Ректянского пр. 7840

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Славгородский район, Свенский сельсовет
д Ректа374

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Славгородский район, Свенский сельсовет
аг. Ректа165

Мы используем куки для улучшения работы сайта.