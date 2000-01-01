- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
605Баскаково, сц. вл.при безымянном пруде.4231157056
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Баскаково, Княжая тож дер. г. Философовой и Долгоруковой409при пруде206460124217405с. ЛошакиШк. грам., отх. пром. и местные заработки
Баскаковский 1 хут, двор. Философова410при пруде—516217405с. Лошаки
Баскаковский 2-й, Новенький тож хут. двор. Философова ныне товарищества кр. д. Княжой и др.411при овраге Крутомъ—1—1217405с. Лошаки