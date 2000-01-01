сельцо Баскаково, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Баскаково

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
605Баскаково, сц. вл.при безымянном пруде.4231157056

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Лошаковская волость
Баскаково, Княжая тож дер. г. Философовой и Долгоруковой409при пруде206460124217405с. ЛошакиШк. грам., отх. пром. и местные заработки
Баскаковский 1 хут, двор. Философова410при пруде516217405с. Лошаки
Баскаковский 2-й, Новенький тож хут. двор. Философова ныне товарищества кр. д. Княжой и др.411при овраге Крутомъ11217405с. Лошаки

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