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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7318Облецово, сельцо.при пруде.25253106Волостное правление.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Псковская губерния, Опочецкий уезд
Сц. Облецово с 7 дер., 3 пуст. и 1 прис.9Наследники Фоминцыны2131242
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
219. Облецово, сельцо, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, лавка, шк. В 7 в. — 2 церкви православных, часовня
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Облецово