сельцо Облецово, сельцо Облецово, Опочецкий уезд, Псковская губерния (на 1913) — Familio

Облецово

Опочецкий уезд, Псковская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Опочецкий уезд
7318Облецово, сельцо.при пруде.25253106Волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Псковская губерния, Опочецкий уезд
Сц. Облецово с 7 дер., 3 пуст. и 1 прис.9Наследники Фоминцыны2131242

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Опочецкий уезд, Полянская волость
219. Облецово, сельцо, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, лавка, шк. В 7 в. — 2 церкви православных, часовня

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Псковская губерния, Опочецкий уезд, Полянская волость
село Облецово
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