участок Лаго, Кыргссаарская волость, Гапсальский уезд (на 1912) — Familio

Лаго

Кыргссаарская волость, Гапсальский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
участок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Гапсальский уезд, Кыргссаарская волость
Участок Лаго близ имения Гогенгольм (волостное правление)21-82КыргесарскийРойкс

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