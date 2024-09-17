деревня Ежевицы, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Ежевицы

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11506Ежовица, д. вл.при рч. Лосьминке.621262623

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Лосминская волость
307ЕжевицыСело61134045Школа грамотн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
176363Ежевицыдеревня55°05'00"34°29'00"N-36-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Кайдаковское сельское поселение
66605436132д Ежевицыдеревня

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