деревня Байнина Гора, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния (на 1905) — Familio

Байнина Гора

Повенецкий уезд, Олонецкая губерния (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Карелии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд
3745Баинина гора, д.при колодцах.315225265Кор. 6—5.

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Повенецкий уезд, Ребольская волость
425217. Баенная гораРебольское32813До ближайшего поселения: 9. До школы: 13. До почтового отделения: 268. До пароходной пристани: Пассажирская пароходная пристань в городе Повенце. Крестьянское: 2. Не крестьянское: —. Крестьянское: 3. Не крестьянское: —. Крестьянское: 6. Не крестьянское: —. Крестьянское: 9. Не крестьянское: —.

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