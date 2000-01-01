деревня Купровщины, Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Купровщины

Бельская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Купровщины, Бельской волости, Гдовского уезда, Ф. Делиманова на действия волостного писаря. 1894–1895 гг. // Центральный государственный историче Показать все
По жалобе крестьянина д. Купровщина, Бельской волости, Гдовского уезда, Ф. Михайлова на волостного писаря. 1896–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По жалобе крестьянина д. Купровщина Бельской волости Гдовского уезда Ф. Михайлова на неправильное отведение ему участка усадебной земли после пожара. 1899 г. // Центральн Показать все
По ходатайству крестьян дер. Купровщины Бельской волости Гдовского уезда о высылке им плана на их надельную землю. 1908 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
По ходатайству крестьян дер. Купровщины Бельской волости Гдовского уезда Алексея Богданова, Абрама Иванова и других об утверждении приговора от 3 апреля 1907 года об обще Показать все
Об образовании крестьянами д. Купровщина Бельской волости Гдовского уезда выселки «Рыжиково». 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
Об отводе отрубных участков из неограниченного надела выселка Лашки с Милевкою дер. Купровщины Бельской волости Гдовского у. и о возобновлении окружной межи дер. Заполья. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1779Купровщины (Михалево), д. каз.при руч. безымянном.9651154743

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Бельская волость
Купровщина д.1033 стан6137 участок61город Псков.

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