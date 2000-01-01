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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Купровщины, Бельской волости, Гдовского уезда, Ф. Делиманова на действия волостного писаря. 1894–1895 гг. // Центральный государственный историче Показать все
По жалобе крестьянина д. Купровщина, Бельской волости, Гдовского уезда, Ф. Михайлова на волостного писаря. 1896–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По жалобе крестьянина д. Купровщина Бельской волости Гдовского уезда Ф. Михайлова на неправильное отведение ему участка усадебной земли после пожара. 1899 г. // Центральн Показать все
По ходатайству крестьян дер. Купровщины Бельской волости Гдовского уезда о высылке им плана на их надельную землю. 1908 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
По ходатайству крестьян дер. Купровщины Бельской волости Гдовского уезда Алексея Богданова, Абрама Иванова и других об утверждении приговора от 3 апреля 1907 года об обще Показать все
Об образовании крестьянами д. Купровщина Бельской волости Гдовского уезда выселки «Рыжиково». 1907–1908 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
Об отводе отрубных участков из неограниченного надела выселка Лашки с Милевкою дер. Купровщины Бельской волости Гдовского у. и о возобновлении окружной межи дер. Заполья. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1779Купровщины (Михалево), д. каз.при руч. безымянном.9651154743
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Купровщина д.1033 стан6137 участок61город Псков.