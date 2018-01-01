сельцо Надеждино, Петровский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Надеждино

Петровский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1532Надеждино, сц. вл.при рч. Лелянге.702554255264Овчарня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Пестровская волость
807. Надеждино (Ново-Бузовлево), сельцо бывшее владельческое, при речке Леляньге, дворов 95, жителей 566, водяная мельница

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