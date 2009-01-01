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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Барсуки, ф. (кр. товарищ.), жит. 39 (17 м. 22 ж.), дес. 328, у. гор. 10 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Борковичи 23 в.
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
19БарсучиноимениеСкоброе, озероЮрьевичского, православногоВерховскому, помещику, прав.-
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Барсучино3
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Барсучино3