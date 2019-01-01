село Большое Трифоново, Артемовский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Большое Трифоново

Артемовский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2684Трифонова большая, дер.при рч. Бобровке.9264101352340

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Покровская волость
673. Большая Трифанова, деревня бывшая государственная, при речке Бобровке, дворов 118, жителей 684, лавка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Больше-Трифоновская волость
с. Больше-Трифоновское на р. Бобровке, прав. церк., церк.-прих. шк., вол. пр., распланированоБольше-Трифоновское общество206553591Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские86

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артемовский район
89709Большое Трифоновосело57°21'с.ш.61°49'в.д.O-41-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артемовский
65703000226с Большое Трифоновосело

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