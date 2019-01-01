село Осинов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Осинов Гай

Ершовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1907Осинов Гай, д. каз.при р. Большом Узене.8428220750840Мечетей магометанских 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Осиново-Гайская волость
1145. Осиновый Гай, деревня бывшая государственная, при реке Большой Узене, дворов 350, жителей 1776, волостное правление (уездный город в 88 верстах), 4 мечети, 3 школы, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Осиново-Гайская волость
село Осинов-Гай2574106360413605360530810668[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Осиново-Гайская волость
Д. Осинов Гай. Б. госуд. Татары. Магом.5611Р Алтата и Б. Узень281200851249115261595

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ершовский район
52109Осинов Гайсело51°06'с.ш.48°33'в.д.M-39-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ершовский муниципальный район, Новорепинское сельское поселение
63617456111с Осинов Гайсело

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