деревня Лямцино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Лямцино

Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Семытинской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Весьегонский уезд
2925Лямцыно, д. каз. и вл.при колодце.973773026

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Весьегонский уезд, Никольская волость
23Лямцыно25¾

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Пестовский район
314689Лямцинодеревня58°29'00"35°51'00"O-36-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское поселение
49632434176д Лямцинодеревня

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