село Никольское — Familio

Никольское

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
1920Никольская (Николаевка), д. вл.при рч. Самаре.753066262250

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Никольская волость
431. Никольское, село бывшее владельческое, при речке Голой Долине, дворов 129, жителей 761, волостное правление (уездный город в 33 верстах), церковь православная, лавка

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Никольская волость
село Никольское 13131414637413461134248016

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Донецька область
А-5395Микільськеселор-н Олександрівськийсільрада Петрівська Друга

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