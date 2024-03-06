село Воскресеновка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Воскресеновка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разбойном нападении 2 сентября 1906 года на сельское управление в селе Воскресенском Александровской волости Павлоградского уезда. // Гос. архив Российской Федерации. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1809Воскресенское, с. вл.при р. Волчьей.203052242236Церковь православная 1. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Воскресенская волость
571. Воскресенское (Озерозо), село бывшее владельческое, при реке Волчьей, дворов 101, жителей 571, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Александровская волость
2. № по учету земель: 1568.Воскресенкабывшие помещичьи2107167011417

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3704Воскресенівкаселор-н ВасильківськийВасильківська селищна об'єднана територіальна громада

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