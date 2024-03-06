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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О разбойном нападении 2 сентября 1906 года на сельское управление в селе Воскресенском Александровской волости Павлоградского уезда. // Гос. архив Российской Федерации. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1809Воскресенское, с. вл.при р. Волчьей.203052242236Церковь православная 1. Ярмарок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
571. Воскресенское (Озерозо), село бывшее владельческое, при реке Волчьей, дворов 101, жителей 571, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
2. № по учету земель: 1568.Воскресенкабывшие помещичьи2107167011417
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-3704Воскресенівкаселор-н ВасильківськийВасильківська селищна об'єднана територіальна громада