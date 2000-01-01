деревня Ровы, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Ровы

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Маньковичская волость
Ровы, з. (Окуличей, Хржановича и Дубовскихь), жит. 57 (30 м. 27 ж.), дес. 159, у. гор. 77 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 13 р., ст. ж. д. Поставы 21 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Новосёлковский сельсовет
д. Ровы1

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