улус Черемшинский, улус Черемшинский, Кизильская Инородная Управа, Ачинский уезд (на 1911) — Familio

Черемшинский

Кизильская Инородная Управа, Ачинский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
улус
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
290Черемшинский (Саксад ал), ул. тат. каз.при рч. Печищенской.17943196967

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Кизильская Инородная Управа
221Черемшанский, ул., на рч. Печище12323629
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