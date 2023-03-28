деревня Жавронково, деревня Жавронково, Псковский уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Жавронково

Псковский уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губер Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Псковский уезд
582Жавронково, дер.при рч. Невеле.6257102225

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Псковский уезд, Заборовская волость
17. Жаворонкова, деревня бывшая государственная, при речке Дубенке, дворов 8, жителей 59, лавка
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