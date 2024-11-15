село Песочня, Субботниковская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Песочня

Субботниковская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
11095Песочня, с. вл.при р. Гжати.253361219Церковь православная 1.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Субботниковская волость
339Песочня (Иван Златоуст тож)Деревня473689106
Сычевский уезд, Ярыгинская волость
319ПесочняДеревня205610Церковь, земская школа, ярмарка 14 сентября, 2 мелочн. лавки.

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