деревня Нехату, деревня Нехату, Jõelähtme vald, Harju maakond (на 2022) — Familio

Нехату

Jõelähtme vald, Harju maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Ревельский уезд, Негатская волость
432.0Имение Неггат28028212Не имеется Егелехт 2 корчмы и 1 чайная.

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Harju maakond, Jõelähtme vald
Nehatu külaküla
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