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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2932Хомутец, мест. вл. и казач.при р. Хороле.481859615631815Церквей православных 2. Ярмарок 3. Фабрика 1. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Миргородский уезд
М. Хомутець и Поповка33Вас. Муравьев-Апостол2965—1331
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
681. Хомутец, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 704, жителей 3580, волостное правление (уездный город в 14 верстах), 2 церкви прав Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Хомутец местечкоХомутецкое козаков—15
11.0Хомутец местечко с № 2-10Хомутецкое кр. соб.—15570573—1240163215443176
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Хомутец
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18844Хомутецьселоцентр сільської радир-н Миргородськийсільрада Хомутецька