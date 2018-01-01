село Хомутец, село Хомутец, Полтавська область (на 2018) — Familio

Хомутец

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
2932Хомутец, мест. вл. и казач.при р. Хороле.481859615631815Церквей православных 2. Ярмарок 3. Фабрика 1. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Миргородский уезд
М. Хомутець и Поповка33Вас. Муравьев-Апостол29651331

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Хомутецкая волость
681. Хомутец, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Хороле, дворов 704, жителей 3580, волостное правление (уездный город в 14 верстах), 2 церкви прав Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Хомутецкая волость
1.0Хомутец местечкоХомутецкое козаков15
11.0Хомутец местечко с № 2-10Хомутецкое кр. соб.155705731240163215443176

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Хомутецкая волость
местечко Хомутец

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18844Хомутецьселоцентр сільської радир-н Миргородськийсільрада Хомутецька
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