сельцо Высокое, Пронский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Высокое

Пронский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2258Высокое, сц. вл.при руч. Малиновке.3251792109

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Большесельская волость
Высокое, деревня4006при речке Малиновке367136936БольшоеОтхож. пром. в больш. города
Высокое, деревня4008при речке Малиновке41012226836БольшоеОтхож. пром. в больш. города
Высокая, деревня4009при речке Малиновке84550956836БольшоеОтхожия промыслы

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