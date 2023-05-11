село Отхара, Гудаутский район (на 2016) — Familio

Отхара

Гудаутский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Уаҭҳара, ოთხარა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гудаутский район, Отхарский сельсовет
село Отхара2203220860

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гудаутский район
с. Отхара220860

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