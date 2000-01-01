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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
386Богоявленское (Однолуки), с. вл.при колодцах.71422100112Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
174. Однолуки, село бывшее владельческое, дворов 38, жителей 206, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, часовня
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Однолуки (село)7Город Болхов
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Однолуки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64015Однолукисело53°25'с.ш.36°07'в.д.N-37-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54604431101с Однолукисело