деревня Старая Рудня, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Старая Рудня

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Дуботовская волость
Рудня-Старая, д., жит. 61 (30 м. 31 ж.), дес. 94, у. гор. 77 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Сморгонь 5 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д Старая Рудня52

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д. Старая Рудня58

Мы используем куки для улучшения работы сайта.