деревня Плавницы, Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Плавницы

Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Плавницы Солецкой волости Новоладожского уезда на сына. 1902 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опи Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Солецкой волости деревни Плавниц И. Е. Муравьеву. 1912–1913 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3008Плавницы, д. вл.при р. Волхове.784292548Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Солецкая волость
Плавницы д.871 стан335 участок1город Новая Ладога.

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