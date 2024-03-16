деревня Верхний Остров, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Верхний Остров

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2878Верхний Остров, сц. вл.при безымянном ручье.572785669

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Муравлянская волость
Верхне-Острая деревня7022при безводной лощине Острой175637931606210Муравлянка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
329263Верхний Островдеревня53°38'с.ш.41°21'в.д.N-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Ягодновское сельское поселение
61640481116д Верхний Островдеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.