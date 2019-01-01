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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2163Заполье, с. вл.при пруде.353244184190Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
808. Заполье, село бывшее владельческое, дворов 52, жителей 388, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Заполье1352472421718253425125046сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Заполье, село3815при прудахъ712402484882743—волостн. правл.Цер. кам., зем. шк., вол. прав., квар. полиц. уряд.
Усадьба церковкая в с. Заполье3817при прудахъ—33627432Заполье
Училище и сторожка в с. Заполье3818при прудахъ—1—127432Заполье
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
530Запольесело54°24'с.ш.39°57'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648420106с Запольесело