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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3251Нагорное, д. вл.при колодцах.393678391435
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1248. Нагорная, деревня бывшая владельческая, дворов 119, жителей 877, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Нагорвая деревня8540141545559110453432БельскоеЛесные и земляные раб.