деревня Нагорное, Спасский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Нагорное

Спасский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3251Нагорное, д. вл.при колодцах.393678391435

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Бельская волость
1248. Нагорная, деревня бывшая владельческая, дворов 119, жителей 877, лавка

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Бельская волость
Нагорвая деревня8540141545559110453432БельскоеЛесные и земляные раб.

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