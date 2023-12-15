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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1919Красный.при рч. Касарке.20—71193260
Список населённых мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2082Красный верхн. часть хутор, Михайловск. ст., при реке Касарке7518023753852 хут. пр.6521810
2083Красный нижн. часть хутор, Михайловск. ст., при реке Касарке421359176175Хуторское правление652188
2084Красный 2 пол. хутор, Михайловской станицы, при реке Касарке651768217216—652188
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14946Краснянскийхутор50°58,0' с.ш.42°04,0' в.д.M-38-037
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18654416106х Краснянскийхутор