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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1278Волконск, с. вл.при рч. Локне.10637197212Церковь православная 1. Маслобоень 5.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
324. Волконск, село бывшее владельческое, при речке М. Локне, дворов 42, жителей 395, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа, ярмар Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Волконс (село)9Дмитровск
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Волконск
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63990Волконсксело52°35'с.ш.35°09'в.д.N-36-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54612428106с Волконсксело