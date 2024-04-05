село Черный Затон, Хвалынский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Черный Затон

Хвалынский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Соколово за 1902-1911 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1890Черный Затон, с. вл.при р. Волге.3528130472468Церковь православная 1. Мельниц 3.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
С. Черный Запон с 3 деревнями23Вас. Арс. Семевский845258

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Черно-Затонская волость
1052. Черный Затон, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 195, жителей 1151, волостное правление (уездный город в 34 верстах), церковь православная, больница, Показать все

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