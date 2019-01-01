деревня Щепино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Щепино

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Об исключении из сельского общества крестьянина д. Щепино, Передольской волости, Лужского уезда, П. Леонтьева. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
По заявлению крестьян дер. Щепино Передольской волости Лужского уезда о нежелании принять в свою среду крестьян Новгородской губернии Поликарпа и Мавру Яковлевых. 1900 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1854Щепино, д. вл.при р. Луге.4343144550Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Передольская волость
Щепино д.424 стан3496 участок19станция Передольская, Северо-Западной железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
312456Щепинодеревня58°28'00"30°20'00"O-36-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Передольское сельское поселение
49603425356д Щепинодеревня

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