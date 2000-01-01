село Высокое, Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Высокое

Пителинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
766Высоково, д. вл.при рч. Пете.633063298269

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Мокринская волость
346. Высокая (Высоково), деревня бывшая владельческая, при речке Пете, дворов 98, жителей 705

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Мокринская волость
село Высоково«Каргашинское» поч.-телег. отделение6311

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Пителинский район
367Высокоесело54°28'с.ш.41°37'в.д.N-37-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Пителинский муниципальный район, Нестеровское сельское поселение
61623425121с Высокоесело

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