село Вендерево, село Вендерево, Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Вендерево

Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2348Воскресенское (Вендерево), с. вл.при р. Оке.241826113115Церковь православная 1. Маслобойня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Козмодемьянская волость
651. Вендерево, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 38, жителей 251, церковь православная, ярмарка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Козьмодемьяновская волость
Вендерево (село)13Зиновьево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Кромской район
63943Вендеревосело52°33'с.ш.36°01'в.д.N-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Кромской муниципальный район, Короськовское сельское поселение
54625422106с Вендеревосело
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