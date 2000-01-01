хутор Янькалны, Katvaru pagasts, Limbažu novads (на 2019) — Familio

Янькалны

Katvaru pagasts, Limbažu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Лифляндская губерния, Вольмарский уезд, Катверская волость
усадьба Лешкальн4103196542335826201202

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Limbažu novads, Katvaru pagasts
Jāņkalniagrāk Limbažu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=32670

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