деревня Русское Село, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Русское Село

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Миорская волость
Русское-Село, д., оз. Шолно, жит. 98 (46 м. 52 ж.), дес. 10З, у. гор. 40 в., вол. пр. в. в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бальбиново 28 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Перебродский сельсовет
д Русское Село1

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Перебродский сельсовет
д. Русское Село2

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