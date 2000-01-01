деревня Спорышево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Спорышево

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о поступлении от крестьянина дер. Спорышева Ватлановской волости Вологодского уезда Седунова особого взноса за выкуп земли. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Дело по ходатайству крестьянина дер. Спорышева Ватлановсокй волости Вологодского уезда Седунова о разрешении ему выкупа полтора душевых наделов земли. 1893–1894 гг. // Го Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Успенской Дитятьевской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
503Спорышево, д. вл.при прудах.19982427

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Ватлановская волость
5651Спорышево большоеСпорышевск.Успенский-Дитятевскийбывшие помещичьи2010243649
57Спорышево большоеСпорышевск.Успенский-Дитятевскийбывшие помещичьи201041310

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Пригородная волость
Спорышево Большое2154289деревняРусские205854112

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Рабоче-Крестьянский сельсовет
Спорышево Больш. (торг. зав.) 1154погостЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.2020

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247456Спорышеводеревня59°16'с.ш.39°34'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Майское сельское поселение
19620441476д Спорышеводеревня

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