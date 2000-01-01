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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о поступлении от крестьянина дер. Спорышева Ватлановской волости Вологодского уезда Седунова особого взноса за выкуп земли. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Дело по ходатайству крестьянина дер. Спорышева Ватлановсокй волости Вологодского уезда Седунова о разрешении ему выкупа полтора душевых наделов земли. 1893–1894 гг. // Го Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Успенской Дитятьевской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
503Спорышево, д. вл.при прудах.19982427
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5651Спорышево большоеСпорышевск.Успенский-Дитятевскийбывшие помещичьи2010243649
57—Спорышево большоеСпорышевск.Успенский-Дитятевскийбывшие помещичьи201041310
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Спорышево Большое2154289деревняРусские205854112
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Спорышево Больш. (торг. зав.) 1154погостЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.2020
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247456Спорышеводеревня59°16'с.ш.39°34'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620441476д Спорышеводеревня