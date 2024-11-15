Населенное место

Хильчицы, им. (Щуки), жит. 16 (6 м. 10 ж.), дес. 175, у. гор. 51 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Лида 51 в.

Хильчицы-Помяновка, им. (Сонгайло), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 165, у. гор. 51 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Лида 51 в.

Хильчицы, ф. (Сонгайло), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 129, раз. см. пред.

Хильчицы, ф. (Носовича), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 52, раз. см. пред.

Хильчицы 1-е, д., жит. 25 (11 м. 14 ж.), дес. 48,99, у. гор. 55 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Лида 55 в.