посёлок Вельяминовское, Черноморский округ, Черноморский округ (на 1890) — Familio

Вельяминовское

Черноморский округ, Черноморский округ (на 1890)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кубани

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Черноморский округ, Черноморский округ, Сельское общество Вельяминовский
п. Вельяминовский921106168139307сведений нет
Черноморский округ, Вельяминовское сельское общество
селение Вельяминовское1023750180170151321сведений нет

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