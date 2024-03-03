деревня Зубкова, Малоархангельский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Зубкова

Малоархангельский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3099Зубкова, д. вл.при рч. Липовце.311173534

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Алексеевская волость
Зубкова (деревня)20Малоархангельская почтово-телеграфная контора

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Куракинская волость
45246ЗубководеревняАндриановскийрк. ЛиповицаВсего: 24. Крестьянского типа: 24.615912026.714.41.6Змиевка, М.-К. ж. д. : 26,7 км.п.-тф. а. Куракино: 14,4 км.

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