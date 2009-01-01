агрогородок Мильки, Браславский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Мильки

Браславский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Иодская волость
Мильки, им. (Трояновских), жит. 26 (12 м. 14 ж.), дес. 476, у. гор. 71 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Бальбиново 44 в.
Мильки, им. (Трояновских), жит. 43 (24 м. 19 ж.), дес. 561, раз. см. пред.
Мильки, им. (кн. Гедройцев), жит. 11 (7 м. 4 ж.), дес. 169, раз. см пред.
Мильки, ф. (Незабытовской), жит. 38 (20 м. 18 ж.), дес. 146, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Браславский район, Тетерковский сельсовет
д Мильки230

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Браславский район, Тетерковский сельсовет
аг. Мильки131

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