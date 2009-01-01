Населенное место

Мильки, им. (Трояновских), жит. 26 (12 м. 14 ж.), дес. 476, у. гор. 71 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Бальбиново 44 в.

Мильки, им. (Трояновских), жит. 43 (24 м. 19 ж.), дес. 561, раз. см. пред.

Мильки, им. (кн. Гедройцев), жит. 11 (7 м. 4 ж.), дес. 169, раз. см пред.