Губановский
Ливенский уезд, Орловская губерния (на 1927)
- Статус
- не существует
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
30919ГубановскийпоселокУгольный—Всего: 30. Крестьянского типа: 30.918417521.342.5Ливны, М.-К.-В. ж. д. : 21,3 км.п.-тф. а. Жерновецкое: 4 км.—