разъезд 202 км, разъезд 202 км, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

202 км

Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Сакмарский район
75466202 кмрзд.(нп)51°57'с.ш.55°31'в.д.M-40-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Сакмарский муниципальный район, Сельское поселение Дмитриевский сельсовет
53640411106рзд 202 кмразъезд
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