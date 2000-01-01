- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
416Милятина (Милятичи), д. вл.при колодцах.1421187878
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
record_textВерст до почтыПочта
Милятина (деревня)14Город Болхов
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
52643Клеверный (Милятина)поселокМартыновский—Всего: 16. Крестьянского типа: 16.3745821512.83.2Думчино, М.-К. ж. д. : 23,5 км.п.-т. о. Болхов: 15 км.—
55269Милятина (Старая)деревняМартыновский—Всего: 19. Крестьянского типа: 19.4648941512.83.7Думчино, М.-К. ж. д. : 25,6 км.п.-т. о. Болхов: 15 км.Шк. I-ой ст.